O jogador, de 25 anos, que cumpre a segunda época nos ‘reds’, para onde se transferiu em 2020, proveniente do Wolverhampton, marcou três golos na Liga em novembro: um em casa, com o Arsenal, e um ‘bis’ frente ao Southampton, em dois triunfos por 4-0.

Na época, Diogo Jota conta com nove golos e uma assistência em 19 jogos disputados.

O Liverpool é segundo classificado no campeonato, a um ponto do líder Manchester City, e na Liga dos Campeões garantiu a vitória no seu grupo, em que o FC Porto foi eliminado, e nos oitavos de final defrontará o Inter Milão.