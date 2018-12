Nos jogos da 15.ª jornada, destaque ainda para o empate ‘sofrido’ do Manchester United, de José Mourinho, ante o Arsenal (2-2), enquanto que o Everton, treinado por Marco Silva, também empatou (1-1), na receção ao Newcastle.

Na luta pelo título, o ritmo imposto pelo líder Manchester City – que venceu na terça-feira – só é minimamente acompanhado pelo Liverpool, vencedor do Burnley por 3-1.

O Liverpool chega aos 39 pontos, a dois do City. Na ‘corrida’ para o terceiro posto, o Tottenham adiantou-se, já que ganhou ao Southampton por 3-1 e, com 33 pontos, deixou para trás Chelsea e Arsenal, ambos com 31.

O Manchester United é este ano de ‘outro campeonato’ e segue no grupo das equipas entre o sexto e o oitavo posto, com 23 pontos.

Após seis jogos sem ganhar (um empate, com o Arsenal, e cinco derrotas), os ‘Wolves’ conseguiram uma tonificante vitória, sobre um dos históricos do futebol inglês, e seguem em 12.º, com 12 pontos.

Diogo Jota, aos 63 minutos, marcou o golo do triunfo de uma equipa que também contou com Rui Patrício, Ruben Vinagre, João Moutinho, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro.