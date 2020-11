Em Anfield Road, aos 41 minutos, o avançado português marcou o segundo golo dos ‘reds’, o oitavo desde que chegou ao clube, depois de Jonny Evans, defesa dos ‘foxes’, ter aberto o marcador, aos 21, num lance infeliz.

Na segunda parte, o avançado brasileiro Roberto Firmino confirmou o triunfo do Liverpool e a perda da liderança isolada do Leicester, que voltou a não poder contar com lateral português Ricardo Pereira, devido a lesão.

Os campeões ingleses vão terminar a ronda no topo de Premier League com 20 pontos e em igualdade com o Tottenham, de Mourinho, que no sábado recebeu e bateu o Manchester City, rival do FC Porto na Liga dos Campeões, por 2-0.

O Leicester, que vinha de três triunfos consecutivos, é agora quarto classificado com 18 pontos, em igualdade com o Chelsea.