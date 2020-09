O técnico português falou no lançamento do jogo de segunda-feira com o Manchester City, confirmando que o avançado português estaria a caminho dos ‘reds’, com a imprensa a falar numa transferência de 45 milhões de libras (49 milhões de euros).

“Sei que o Diogo foi muito feliz aqui, mas é normal que estes tipos de jogadores queiram novos desafios nas suas carreiras e juntar-se ao Liverpool é uma boa mudança para ele”, confirmou o técnico dos ‘Wolves’.

Diogo Jota, de 23 anos, esteve nas últimas três épocas no Wolverhampton, na primeira ainda por empréstimo do Atlético de Madrid, sem ser titular absoluto, mas foi muitas vezes opção para Nuno Espírito Santo, com 44 golos desde 2017/18.

“O Diogo é espetacular e todos sabem a relação que estabelecemos durante quatro épocas, três aqui, nos ‘Wolves’ [a primeira no FC Porto], o que fez por nós foi absolutamente fantástico. Penso que vai para o sítio certo e desejo-lhe o melhor”, acrescentou o treinador português.

Em sentido contrário, mas sem que tenha a ver com o negócio do avançado português, segundo o técnico da equipa inglesa, o Wolverhampton viu hoje chegar o defesa holandês Ki-Jana Hoever, de 18 anos, proveniente dos ‘reds’.