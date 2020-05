“Por se tratar de ato da competência do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a Direção do Sport Lisboa e Benfica, no respeito da competência estatutária daquele órgão, disponibilizou os meios técnicos necessários para a organização e funcionamento da Assembleia Geral no modelo exclusivamente virtual que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral pretendia implementar”, adianta o clube.

O clube ‘encarnado’ termina a nota com um agradecimento a Luís Nazaré e a indicação de que o cargo de presidente da Mesa da Assembleia Geral será ocupado pelo vice-presidente Virgílio Duque Vieira.

De acordo com os estatutos do clube, ainda antes da assembleia eleitoral, que deveria decorrer em outubro, o Benfica terá até 15 de junho a AG do orçamento e plano de atividades de 2020/21 (artigo 35) e, até 30 de setembro, a AG relativa ao relatório de contas de 2019/20 (artigo 37).