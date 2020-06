Num negócio com um total de 4,4 mil ME entre 2021 e 2025, é a primeira vez desde 2002 que os direitos televisivos da ‘Bundesliga’ e da ‘2.Bundesliga’ não aumentaram, tendo sofrido mesmo uma ligeira quebra. O último acordo tinha ficado nos 4,6 mil ME.

Nas próximas quatro épocas, o ‘bolo’ de 1,1 mil ME será repartido pelos 36 clubes do primeiro e do segundo escalão na Alemanha.

A Sky e a DAZN, as duas emissoras atuais, vão manter os direitos dos jogos da liga alemã, embora a DAZN tenha ‘roubado’ à Sky a transmissão dos encontros realizados ao domingo.

“Não sabemos se esta pequena descida é efeito do coronavírus, mas é um negócio que oferece aos clubes a melhor estabilidade possível nestes tempos de incerteza. Os clubes sabem que estão seguros até 2025”, disse o presidente da Liga Alemã de Futebol, Christian Seifert, em declarações à imprensa germânica.

A Bundesliga foi o primeiro campeonato dos chamados ‘big 5’ a ser retomado, depois da suspensão devido à pandemia da covid-19, que já provocou mais de 468 mil mortos e infetou quase nove milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.