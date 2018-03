O dirigente do Atlético de Madrid Clemente Villaverde qualificou hoje de “interessante” o confronto com o Sporting, dos quartos de final da Liga Europa de futebol, antevendo uma deslocação em massa dos adeptos ‘colchoneros’ a Lisboa.

“É uma eliminatória interessante e uma deslocação acessível para os nossos adeptos”, assinalou o dirigente do Atlético de Madrid, segundo classificado do campeonato espanhol, em reação ao resultado do sorteio realizado hoje na sede da UEFA, em Nyon (Suíça).

O Atlético de Madrid vai receber o Sporting no jogo da primeira mão, em 5 de abril, deslocando-se ao estádio José Alvalade uma semana mais tarde, em 12 de abril, mas Villaverde não atribuiu muita importância à ordem da eliminatória.

“É indiferente jogar a primeira ou a segunda mão em casa. Nesta fase, ambos os jogos são importantes”, sustentou o diretor do Atlético de Madrid, considerado o principal favorito a vencer a segunda prova continental de clubes.

Apesar de rejeitar aquele favoritismo, considerando que os clubes em prova têm a mesma possibilidade de erguer o troféu, Villaverde advertiu que “em matéria de entusiasmo, poucas equipas ganham” ao Atlético de Madrid.