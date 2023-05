Djokovic, de 36 anos, terceiro classificado do ranking mundial, derrotou Fucsovics, 83.º da hierarquia, por 7-6 (7-2), 6-0 e 6-3, em duas horas e 44 minutos, na terra batida do segundo do Grand Slam de ténis do ano.

O sérvio, que vai defrontar na terceira ronda o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 34.º do mundo, pode tornar-se no tenista com mais títulos do Grand Slam, com 23, estatuto que partilha com o espanhol Rafael Nadal (ambos com 22), impossibilitado de defender o troféu em Paris devido a problemas físicos.