Eden Hazard e os seus companheiros iniciaram os preparativos para o Mundial2022, mas o soberano deixou os seus trajes reais para vestir o uniforme de auxiliar do técnico Roberto Martínez. No vídeo, o treinador espanhol é visto a entrar nos aposentos reais para recrutar o monarca, sendo possível ver vários adereços futebolísticos afixados nas paredes.

Com o apito na boca e na mão um caderno com esquemas táticos, o rei dá as suas instruções junto ao campo, em particular a Kevin De Bruyne, a quem indicou o seu posicionamento no campo durante um treino no centro nacional de Tubize.

"É a hora do diabo!", grita o rei e as imagens mostram um antebraço — supostamente o dele — com a taça do Mundial tatuada e as palavras "Bélgica 2022", colhendo admiração tanto de Martínez como de um dos seus adjuntos, o lendário ex-jogador francês Thierry Henry.

Num país que costuma estar perante tensões linguísticas entre flamengos e francófonos, o rei e a seleção nacional belga são frequentemente vistos como elementos de unidade nacional, sendo que Philippe parece falar as duas línguas durante o vídeo. No final, vê-se a celebrar de forma bem humorada um golo.

Os jogadores da seleção belga terminaram em terceiro lugar no último Mundial, na Rússia em 2018, e tiveram uma receção triunfal no seu país. A equipa foi homenageada no palácio real e depois foi ovacionada por uma multidão na Grand-Place, em Bruxelas.

A Bélgica, que está no Grupo F, iniciará a sua jornada no Mundial2022 no dia 23 de novembro, contra o Canadá. Depois enfrenta Marrocos e Croácia. Antes de viajar para o Qatar, a seleção voou para o Kuwait nesta terça-feira, onde disputará um amigável contra o Egito na sexta-feira.