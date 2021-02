Na primeira viagem transatlântica do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia, João Dinis e Ricardo Brito Reis recebem os autores do Café Belgrado, podcast brasileiro sobre a atualidade da melhor liga de basquetebol do mundo.

Ouça aqui o mais recente episódio do Bola ao Ar: Esta semana o Bola ao Ar viajou até ao Brasil para conversar com Guilherme Tadeu e Lucas Nepumoceno, do podcast brasileiro Café Belgrado, também ele dedicado ao basquetebol e à NBA. Os anfitriões João Dinis e Ricardo Brito Reis receberam comentadores brasileiros para falar das hipóteses dos Philadelphia 76ers, das épocas dos New York Knicks e dos Phoenix Suns e, claro, das diferenças entre Portugal e o Brasil. Pode subscrever o podcast e receber os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links: Apple Podcasts

