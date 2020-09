O rio Douro, entre as margens de Gaia e da Foz, recebe, nos dias 12 e 13 de setembro, a Women On Water (WoW) Portugal, regata de apuramento da equipa portuguesa que disputará a final internacional da WoW, a disputar, este ano, em Cascais nos dias 23, 24 e 25 de outubro.

Mariana Lobato, velejadora olímpica, Mafalda Pires de Lima e Carolina João, esperanças olímpicas que procuram o apuramento para Tóquio 2021, além de outras campeãs nacionais em diferentes classes disputam este modelo de competição que decorre em formato de Liga de Campeões europeia, na qual as velejadoras representam os seus clubes.

“Esta é a maior regata feminina que se realiza em Portugal, com 12 tripulações na água, num total de cerca de 50 velejadoras”, informa, em comunicado, a organização da Women On Water Portugal - Hospital Lusíadas Porto, campeonato que, juntamente com a tradicional Regata do Infante (navegada entre Leixões e a Ribeira) e a Liga Vela Portugal, integram a Lusíadas Saúde Porto Sailing, troféu disputado ao longo de dois fins-de-semana.

Tendo por base a Douro Marina, oito barcos disputam, percursos curtos, regatas de cerca 30 minutos.

A organização do evento náutico, a cargo da Academia de Vela BBDouro, garante um posto de rastreio à Covid-19 para as atletas e equipas técnicas, seguindo as normas e orientações da DGS para eventos desportivos e terá o controlo de procedimentos Covid-19.