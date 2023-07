Koolhof e Skupski, líderes do ranking mundial e primeiros cabeças de série do torneio britânico, bateram a dupla hispano-argentina, 15.ª pré-designada, em dois sets, por duplo 6-4, após uma hora e 18 minutos de confronto no ‘court’ em piso de relva.

O neerlandês, de 34 anos, e o britânico, de 33 anos, conquistaram o primeiro Grand Slam das carreiras, depois de terem perdido a final o US Open em 2022, numa temporada em que venceram sete títulos, três dos quais da categoria Masters 1.000.