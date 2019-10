Mal sabia Anthony Lopes, à entrada para o túnel no Estádio da Luz, que o seu nome ia ser alvo de uma comparação com o seu (ex-)colega de seleção. Patrão da baliza dos Goners desde 2013, o luso-francês é um dos atuais símbolos do Lyon e das poucas (boas) constantes que o clube do norte da França tem tido entrou numa seca de títulos em 2009 que dura até hoje (excluindo uma taça de França e uma taça da liga francesa).

Porém, tal como Éder foi instrumental na vitória de Portugal sobre a França no Euro 2016 (só que, nesse caso, como todos sabemos, a frase aplicada ao desfecho do seu remate vitorioso é bem mais corriqueira), também aqui Anthony Lopes providenciou o desenlace da vitória lusitana sobre um adversário gaulês. Mas já lá vamos.

O Benfica caminhava para este terceiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões com a corda à volta do pescoço. Com zero pontos averbados no seu grupo e com o péssimo historial de jogos que os perseguia (recorde-se: apenas quatro vitórias nos últimos 20 jogos na competição, derrotas inquestionáveis contra Leipzig e Zenit), os encarnados tinham mesmo (MESMO) de vencer esta partida em casa para continuar a disputar o apuramento e teriam nos Goners uma oportunidade soberana para fazê-lo, dada a crise que os franceses atravessam.

Dificilmente algum adepto do Lyon teria antecipado o funesto destino da sua equipa ao início da temporada. Com duas lendas a chegar ao clube — Juninho Pernambucano para diretor desportivo, Sylvinho para treinador — e com bons reforços — Thiago Mendes e Jeff Reine-Adélaïde, entre outros — para suprir a saída de jogadores fundamentais (Ndombélé, Fekir e Mendy), as peças estavam montadas para a equipa tentar disputar o campeonato francês com o PSG. O início foi auspicioso, mas foi fogo de vista.

Depois de duas vitórias no arranque do campeonato, o Lyon só soube perder e empatar. Alguém se esqueceu de avisar Sylvinho que talvez não fosse boa ideia estrear-se no comando técnico de uma equipa com estas responsabilidades e o brasileiro saiu com a equipa perto da linha de água. Para seu lugar entrou Rudi Garcia, nome muito pouco consensual para amenizar uma massa associativa em pânico, menos ainda quando a sua estreia foi com um desperançoso empate em casa.

Só que o campeonato é o campeonato, Champions é Champions. Se o 17.º lugar na Ligue One é razão para soar os alarmes, o Lyon vinha para esta partida no topo do grupo graças a única vitória que teve nos últimos dez jogos que disputou, frente ao Leipzig (na Alemanha, ainda por cima). O Benfica tinha todas as condições para vencer, mas apenas se se aplicasse, já que jogaria contra uma equipa que conta com nomes como Depay e Aouar (sem surpresas, dois dos melhores jogadores desta partida).

Para se preparar para o embate, Bruno Lage voltou a mexer na equipa, que não tinha um real desafio há mais de três semanas (com todo o respeito para o Cova da Piedade). Em relação à partida com o Zenit, o técnico encarnado substituiu Jardel por Ferro, Fejsa por Florentino, Pizzi por Cervi e Taarabt pelo homem que provavelmente teria tido as honras de ocupar o título desta crónica, não fosse o azar bater-lhe à porta (de novo).

Recuperado de uma lesão contraída durante o estágio da seleção nacional, Rafa Silva foi chamado à equipa principal e cumpriu, enquanto pôde. No início da partida, o Lyon tentou pressionar, mas foram os encarnados logo a marcar. Perante uma defesa com pés de barro, incapaz de tirar uma bola da zona de perigo (e é por isso, rapaziada, que têm 12 golos sofridos em 13 jogos), Rafa Silva viu-se isolado e atirou para marcar o primeiro, colocando o Benfica pela primeira vez a vencer um jogo nesta edição da Champions

Este, senhoras e senhores, foi o único remate à baliza na primeira parte. A esta triste constatação devem-se alguns factores. O primeiro é que 13 minutos depois do seu golo, Rafa Silva esticou demasiado a perna a disputar um lance e esta cedeu (e, quando estava a recuperar, rasteirou o árbitro da partida sem querer). O Benfica perdia o seu melhor jogador (e assim o foi mesmo tendo jogado apenas 20 minutos) e para o seu lugar entrava Pizzi. O capitão voltou a mostrar dificuldades em impôr-se num duelo europeu, mas o azar e a sorte bater-lhe-iam à porta, entretanto.