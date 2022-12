"Foi sempre tudo normal. Ninguém viu uma discussão nem algo parecido com isso", respondeu Otávio, na conferência de imprensa de antecipação à partida frente a Marrocos para os quartos de final do Mundial2022, perante as questões que circundam Cristiano Ronaldo no grupo de trabalho.

"É normal um jogador ficar aziado quando não joga. Não é só o Cristiano, são todos", desvalorizou o futebolista do FC Porto. "Às vezes tudo o que o Cristiano faz ou não faz causa notícias, e é só isso. Estamos todos unidos e ninguém tem dúvidas disso", reforçou.

O médio, que utilizou a expressão "união" pelo menos cinco vezes durante a conferência, assegurou que o capitão já "mostrou que está com a seleção": "É um exemplo, é o nosso capitão. Ficou no banco no último jogo, mas apoiou a equipa logo no balneário, antes do jogo. Estamos unidos".

As questões foram colocadas no seguimento de uma notícia publicada hoje pelo jornal desportivo Record, que dava conta que Cristiano Ronaldo ameaçou sair da seleção numa conversa com Fernando Santos, na sequência do desaguisado que protagonizou com o selecionador nacional depois de ser substituído na partida com a Coreia do Sul e ao saber que não seria titular frente à Suíça nos oitavos de final.

A notícia já foi desmentida pela Federação Portuguesa de Futebol, que num comunicado fez saber que "em momento algum o capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, ameaçou deixar a equipa nacional durante o estágio no Qatar".

Portugal garantiu na terça-feira o apuramento para os quartos de final do Mundial2022, ao golear a Suíça por 6-1, com três golos de Gonçalo Ramos, um de Pepe, um de Raphaël Guerreiro e outro de Rafael Leão, enquanto Akanji reduziu para os helvéticos.

Depois de ter sido titular nos três jogos da fase de grupos, tendo marcado um golo, de grande penalidade, na estreia diante do Gana (3-2), Cristiano Ronaldo foi suplente frente aos suíços, entrando no decorrer do segundo tempo.

De resto, nos 81 jogos em que foi utilizado por Fernando Santos desde que este é selecionador (desde outubro de 2014), esta foi apenas a quarta vez em que Ronaldo foi suplente.

Nos quartos de final, Portugal vai defrontar Marrocos, que eliminou a Espanha, em jogo agendado para sábado, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha.

Quanto ao jogo, Otávio disse que todos os jogadores de Portugal "viram quase todos os jogos do Mundial, inclusive o último jogo de Marrocos, com a Espanha. Vai ser um jogo muito difícil. Marrocos ainda não perdeu qualquer jogo e sofreu apenas um golo em toda a competição. Queremos fazer o nosso melhor, que é ganhar", disse o médio.

O luso-brasileiro, que soma 10 internacionalizações e dois golos pela seleção portuguesa, foi questionado se gostaria de encontrar o Brasil na final, mas foi perentório na resposta: "Se lá chegarmos, queremos é ganhar. Não pensamos neste ou naquele adversário. Se chegar à final, quero é ganhá-la".

Titular na estreia, diante do Gana, Otávio falhou os encontros seguintes da fase de grupos, com Uruguai e Coreia do Sul, devido a lesão, mas voltou ao 'onze' frente à Suíça, nos oitavos de final, tendo garantido que está a "100%" e preparado "dar o melhor em qualquer posição" em que seja utilizado.

"Sempre tentei dar o meu melhor onde quer que me colocassem a jogar. No FC Porto, por exemplo, jogo mais na direita, mas venho muitas vezes para dentro, para o meio. É bom jogar. Onde me colocarem, quero é jogar, mas sempre respeitando a decisão do treinador", referiu.

Por outro lado, admitiu, entre sorrisos, que Pepe, seu colega no FC Porto, tem "mesmo" um segredo para se manter ao mais alto nível, aos 39 anos: "É um segredo mesmo. É difícil saber. Acho que é o trabalho e o foco dele. Trabalho com ele há alguns anos no FC Porto e sei do que ele abdica para estar a este nível. Só um animalzinho como o Pepe é que consegue e ainda tem mais alguns anos para jogar".