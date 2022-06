No ano passado, a relva do ‘court’ central do All England Club esteve muito escorregadia, o que provocou lesões que originaram as desistências da norte-americana Serena Williams e do francês Adrian Mannarino.

Para tentar evitar que o problema se repita, a organização permitirá que os tenistas treinem nos dois ‘courts’, na semana que antecede o torneio, que decorrerá entre 27 de junho e 11 de julho.

Tradicionalmente, o court central era ‘estreado’ no fim de semana anterior ao torneio, com um encontro de pares femininos, para o qual as jogadoras eram escolhidas por sorteio entre os membros do All England Club.