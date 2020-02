"Sim, vou apresentar-me à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol quando as eleições forem convocadas. Juntos, vamos colocar a nossa federação à altura do melhor futebol do mundo: o da Espanha", escreveu Iker Casillas, acompanhando a publicação com o hashtag #IkerCasillas2020.

Noutro tweet, Casillas diz ter informado Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, da sua decisão, ao qual diz apenas poder "expressar" o seu "mais profundo agradecimento".

Confirmando-se esta candidatura, Iker Casillas deverá abandonar os relvados em definitivo, concorrendo contra Luis Rubiales, atual presidente da Real Federação Espanhola de Futebol. O guarda-redes já tinha revelado publicamente no passado o seu desagrado com a presidência de Rubiales, considerando "uma anedota" a decisão da federação espanhola de substituir Robert Moreno do cargo de selecionador por Luis Enrique.

Casillas, recorde-se, é ainda guarda-redes do Futebol Clube do Porto mas está fora dos relvados desde o dia 1 de maio de 2019, quando sofreu um enfarte agudo do miocárdio durante um treino dos 'dragões'.

O futebolista, de 38 anos, deverá oficializar agora o final da carreira enquanto jogador, ainda que o seu último jogo tenha sido disputado em 26 de abril de 2019, com um empate na visita ao Rio Ave (2-2), para a I Liga portuguesa.

Após o enfarte e já no período de recuperação, o FC Porto anunciou que o espanhol iria integrar, enquanto recuperava, o “staff diretivo da equipa de futebol”, mas chegou a inscrevê-lo na I Liga para a atual época.

O guarda-redes espanhol chegou até a antecipar um regresso aos relvados, tendo tirado as chuteiras do cacifo para regressar aos treinos, meio ano após o enfarte. Em setembro do ano passado, numa visita às instalações do Club Fútbol Pozuelo, que é apoiado pela Fundação Iker Casillas, o guarda-redes portista revelou que estaria sob avaliação até março de 2020 e que só nessa altura é que iria tomar uma decisão final sobre a continuidade da sua carreira. Assim, parece já ter tomado uma decisão.