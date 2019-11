Quando na passada noite de segunda-feira, após a goleada de Espanha à Roménia (5-0), Robert Moreno recusou comparecer na conferência de imprensa pós-jogo, ao mesmo tempo que a comunicação social dava conta da sua saída da seleção espanhola e do regresso de Luis Enrique, Iker Casillas escreveu no Twitter, em tons de ironia: “Somos uma anedota… viva Espanha!”.

Hoje, os jornais espanhóis contam que, por essa altura, Moreno estava no balneário, em lágrimas, a despedir-se dos jogadores. Também hoje, o regresso do antigo técnico do FC Barcelona foi confirmado por Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, e José Francisco Molina, diretor desportivo da Federação.

Rubiales revelou que a saída de Robert Moreno foi decidida pelo próprio, quando soube que Luis Enrique, treinador com quem partilhou o banco desde os tempos da AS Roma e seu amigo, queria voltar aos relvados. A Federação espanhola diz que o treinador que orientou a Roja durante a maior parte dos jogos de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020 não queria ser um impedimento, mas a história está longe de ser só isto.

Casillas, que não soma uma internacionalização desde junho de 2016 (mas que é o segundo jogador da história com mais jogos na principal seleção espanhola, apenas atrás de Sergio Ramos), classifica aquela que é a quinta sucessão no comando técnico da seleção espanhola em pouco mais de dois anos como anedótica, mas desde que, em pelo Campeonato do Mundo de 2018, na Rússia, Julen Lopetegui deixou o comando da equipa nacional para assumir o banco do Real Madrid, que a dança no banco da seleção espanhola parece uma novela mal escrita por dois guionistas - Rubiales e Molina - com poucas certezas.

A ser uma anedota, nunca poderá ser daquelas em que um português, um espanhol e um francês entram num bar. Não, esta só tem espanhóis como protagonistas. Começa com Julen Lopetegui e termina com Luis Enrique (que entra no bar pela segunda vez).

Rússia, 2018

Ora, foi precisamente num "bar russo" - leia-se Campeonato do Mundo de 2018 -, que começou a dança das cadeira na seleção espanhola.

Depois de Fernando Hierro ter assumido as rédeas da seleção espanhola, após a saída de Lopetegui, acusado de ter ‘escondido’ as negociações com os Merengues numa altura em que se preparava para tentar recuperar o título perdido para a Alemanha em 2014, as coisas não correram bem. O lendário defesa central do Real Madrid conseguiu apenas uma vitória em todo o Mundial (1-0 frente ao Irão), tendo acabado por cair nos oitavos-de-final aos pés da Rússia, anfitriã da competição.