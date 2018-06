Já é conhecido o onze inicial da Seleção portuguesa, que defronta o Irão hoje em Saransk.

Rui Patrício, Cédric Soares, Pepe, José Fonte, Raphaël Guerreiro, William de Carvalho, Adrien, João Mário, Ricardo Quaresma, Ronaldo e André Silva. São eles a escolha de Fernando Santos para alinhar no onze inicial frente ao Irão.

Entre as novidades está Ricardo Quaresma, André Silva e Adrien.

A ausência de André Silva no empate 3-3 com a Espanha e no triunfo 1-0 sobre Marrocos foi das maiores surpresas, uma vez que o ponta de lança do AC Milan fez toda a campanha de apuramento, revelando-se o parceiro ideal para Cristiano Ronaldo, que também aumentou o nível de eficácia a jogar lado a lado com o seu jovem companheiro no habitual ‘4x4x2’ luso.

Ricardo Quaresma tem sido um dos grandes ‘amigos’ da eficácia de Cristiano Ronaldo, com quem joga de ‘olhos fechados’: foi assim, por exemplo, no particular com o Egito, em março, na Suíça, onde o extremo entrou para servir o ‘capitão’ para os dois golos da reviravolta, já nos descontos.

Bernardo Silva teve duas oportunidades para mostrar todas as suas muitas capacidades de desequilíbrio e visão de jogo, mas teve desempenhos aquém do seu valor.

João Moutinho é o ‘farol’ do meio-campo luso, mas dois jogos muito desgastantes seguidos de uma gripe, que o impediu de treinar, debilitaram o médio, que assim falha a equipa inicial neste jogo decisivo, a favor de Adrien

Portugal e Espanha procuram chegar ao primeiro lugar do grupo B do Mundial de futebol de 2018, a decorrer na Rússia, sabendo que não podem 'facilitar', pois podem ser eliminados.

Os lusos, que jogam contra o Irão, e os espanhóis, que defrontam a já eliminada Marrocos, estão igualados em pontos e diferença de golos, com a 'roja' a conseguir vantagem mínima por total de cartões amarelos.

Os dois jogos disputam-se às 19:00 horas - em Saransk o Irão-Portugal, e em Kaliningrado o Espanha-Marrocos.

O jogo marca o reencontro entre Carlos Queiroz e Portugal. Agora, de lados diferentes da 'barricada', já que o treinador luso do Mundial de 2010 fez depois carreira no Irão, que quer superar pela primeira vez a fase de grupos do torneio.