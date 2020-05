O rigoroso protocolo sanitário que permitiu à 'Bundesliga' retomar a competição, mais de dois meses após ter sido suspensa em março devido à pandemia da covid-19, fez ecoar pelos estádios o barulho de cada passe ou pontapé na bola.

O palco foi o relvado em cada um dos cinco jogos que abriram a 26.ª ronda, mas os sons pareciam de pavilhão: a cada grito de um treinador, ao barulho da instalação sonora – audível no primeiro golo deste regresso -, ou às trocas de palavras entre jogadores.

Em Dortmund, com a equipa da casa a ter algumas baixas importantes, como Witsel ou Emre Can, fisicamente indisponíveis, e Jadon Sancho no banco, foram vários os jogadores que brilharam no dérbi.

A começar por Raphael Guerreiro, com dois golos em quatro remates. O português fez o 2-0 aos 45 minutos, a terminar a primeira parte, e o 4-0 final aos 63, numa boa combinação com o norueguês Haaland.

O avançado norueguês, jogador sensação do Dortmund, despediu-se em março a marcar, no campeonato e na Liga dos Campeões, e hoje foi o primeiro a colocar a bola no fundo das redes, ao fazer o 1-0, o primeiro golo nos cinco jogos do início da tarde.