O novo treindor do Newcastle, Eddie Howe, testou positivo à covid-19 e vai falhar a partida de sábado da nova equipa com o Brentford, na Liga inglesa de futebol, no que seria a sua estreia.

"Estou muito desapontado por não poder estar no St. James' Park com todos vocês, mas é importante seguir o protocolo sanitário", explicou o técnico, citado pelo clube. A partida da 12.ª ronda marcaria a estreia do novo treinador, a aposta dos novos donos sauditas dos 'magpies', atualmente a única equipa sem vitórias na Premier League, em 19.º e penúltimo. Com cinco pontos de 33 possíveis, o clube terá um "jogo importante", reconheceu Eddie Howe, e por isso espera que o teste positivo "não afete a forma como se aborda a partida".