Hazard, de 30 anos, ganhou a eleição com 10,6% dos votos dos adeptos belgas, à frente do defesa Vincent Kompany, de 34 anos e já retirado (9,4%), e do médio do Manchester City Kevin De Bruyne, de 29 (9,1%).

Como capitão, Hazard liderou a Bélgica na conquista do terceiro lugar no Mundial de 2018, na Rússia, feito a que juntou a Bola de Prata, por ter sido o segundo melhor jogador do torneio.

O histórico Jan Ceulemans, com 63 anos, que disputou 96 jogos pela seleção belga, ficou na quarta posição (9,0%) e o também ex-futebolista e selecionador Paul Van Himst, de 77, terminou no quinto posto (7,3%).