O futebolista português Francisco Geraldes assegurou hoje que o Eintracht Frankfurt, clube alemão no qual vai jogar por empréstimo do Sporting, era exatamente o que queria.

“É um grande clube. Joga todos os jogos perante 50 mil espetadores, era exatamente o que queria. Estou muito contente por estar aqui”, afirmou o médio, de 23 anos, citado pelo oitavo classificado da Liga alemã em 2017/18.

Fredi Bobic, diretor desportivo do detentor da Taça da Alemanha, destacou “a elevada inteligência de jogo” de Geraldes, assim como a técnica e a velocidade do jogador, que vai envergar a camisola número 18 do clube.

O internacional sub-21 vestiu praticamente durante toda a sua carreira a camisola do Sporting, que o cede pela terceira vez, depois dos empréstimos a Moreirense, em 2016/17, e Rio Ave, na época passada.