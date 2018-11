Fora das escolhas do selecionador português está o avançado e capitão Cristiano Ronaldo, que só vai regressar à seleção nacional em 2019, por opção do jogador, selecionador e da própria Federação Portuguesa de Futebol.

André Gomes regressa aos eleitos do selecionador Fernando Santos, depois de ter representado pela última vez a seleção nacional, líder isolada do Grupo 3, em 26 de março de 2018, no jogo particular com a Holanda, que a equipa das ‘quinas’ perdeu por 3-0, em Genebra (Suíça).

Raphael Guerreiro, André Gomes e João Mário disputaram o último jogo internacional mais recentemente, em 30 de junho, na despedida lusa do Mundial2018, frente ao Uruguai, em jogo dos oitavos de final, que a seleção sul-americana venceu por 2-1.

O avançado Rafa Silva também foi convocado por Fernando Santos, depois de ter sido chamado para substituir Gonçalo Guedes – que integra igualmente a lista hoje divulgada – para os dois jogos anteriores, com a Polónia (vitória por 3-2) e o particular na Escócia (triunfo por 3-1).

Portugal defronta a Itália em 17 de novembro, em Milão, e três dias depois recebe a Polónia, em Guimarães. Se empatar com os transalpinos ou bater os polacos, está na final four, que deverá organizar, em junho de 2019.

A lista de convocados foi anunciada esta quinta-feira, às 12h30, em conferência de imprensa a partir da Cidade do Futebol, Oeiras.

(Notícia atualizada às 13:12h)