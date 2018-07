A 'Copa' juntou-os: um começou em 1978, outro em 1982 e outro em 1986, mas desde 1994 que não se separam. Estão na Rússia, onde desesperam com a língua, transportes, hospedagem e com os horários de fecho da restauração. Hoje, têm bilhete para o jogo com a Bélgica, em Kazan, mas vão vê-lo a 800 quilómetros de distância pela televisão, em Moscovo. Por causa dos mexicanos, dizem.

"Tenho 11 Copas (Mundiais). Comecei em 1978, na Argentina". É este o cartão-de-visita de Braime, um brasileiro de 72 anos que viajou para a Rússia para ver o Brasil em mais uma competição mundial de futebol.

Numa pausa para almoço, sentado numa esplanada na Nokol'skaya, uma rua movimentada de Moscovo repleta de restauração e comércio, e que dá acesso à Praça Vermelha, faz-se acompanhar de mais dois amigos brasileiros.

Marolo interrompe o início de conversa e apresenta-se. "Eu tenho nove Copas. Comecei no México (1986)", informa. René é a terceira personagem desta história. Começou a andar atrás da “canarinha” em 1982, Mundial realizado em Espanha que é ainda hoje considerado como um dos melhores campeonatos da história. "Tenho sete Copas do Mundo", diz na primeira apresentação.

Braime é natural do Ceará, Fortaleza. Marolo, 63 anos ("meia três", como faz questão de dizer), nasceu em Ribeirão Preto, São Paulo e René, 54 anos, é carioca (Rio de Janeiro).

Três cidadãos brasileiros, com idades diferentes (dos 54 aos 72 anos), de cidades e Estados diferentes, juntos na Rússia. Impõe-se uma pergunta: como é que se conheceram? "Das Copas", atira René. "O meu pai, que Deus o tem (morreu em 2010), tinha 12 Copas. Ele conhecia o Braime, que encontrou o meu pai em 1978 (Mundial da Argentina)", acrescenta, mostrando a fotografia do progenitor, onde está bem vincado o número 12.

créditos: Paulo Rascão | MadreMedia

"Em 1994 encontrámo-nos e temos andado juntos desde então. Sempre tem brasileiros que se reúnem nas Copas. Uns vão ficando pelo caminho porque Deus os leva...", remata Marolo, olhando para o céu.

Na viagem pelos mundiais colecionados, Argentina 1978 e Espanha 1982 merecem o destaque inicial.

Em relação ao primeiro, "estava tudo naquela euforia e não conseguimos nada. O Kempes deu o campeonato aos argentinos", recorda Braime. "Na sequência, em 1982, onde tínhamos um grande time com Zico, Falcão... aquela turma foi uma das melhores em qualidade e perdemos porque o Paolo Rossi (avançado italiano) mandou-nos mais cedo para casa", continuou. "O melhor futebol do mundo e não ganhou. Portugal com o maior fenómeno do futebol mundial e não ganhou agora. Faz parte", ressalva René.