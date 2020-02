Solidariedade e picardia podem andar de mãos dadas. Vivendo-se ainda o rescaldo do Caso Marega, o jogo de hoje entre o FC Porto e o Bayer Leverkusen era previsto como um duelo onde apenas o orgulho clubístico, e não a dignidade humana, seria ferido.

O clube alemão desde logo anunciou que se encontrava solidário com a afronta a que Moussa Marega foi sujeito, mas o discurso azedou quando Peter Bosz, o treinador dos farmacêuticos, comentou que se tal acontecesse com um jogador seu, “toda a equipa sairia do campo também”. Em resposta, Sérgio Conceição acusou a indireta. “Aqui ninguém dá lições de moral a ninguém”, disse.

Estavam, à partida, reunidas as condições certas para um duelo intenso, até porque ambas as equipas se encontravam à entrada desta partida num período ascendente. Por um lado, um Porto que no espaço de duas semanas diminuiu o fosso de sete para um ponto para os líderes do campeonato e apurou-se para as final da Taça de Portugal; do outro, o Leverkusen já levava seis vitórias nos últimos sete jogos, uma das quais um intenso 4-3 contra o Borussia Dortmund e ocupava um quinto lugar na Bundesliga que escondia o facto de estar apenas a 6 pontos do primeiro posto do campeonato alemão.

Do lado dos dragões, a equipa chegaria à Alemanha quase na máxima força, faltando-lhe apenas Otávio (castigado) e Pepe (lesionado), já com Danilo na convocatória. No entanto, o capitão, mesmo recuperado, ficou no banco, sendo os lugares no miolo do meio-campo ocupados Sérgio Oliveira e Uribe.

A ala esquerda da defesa voltaria a ser ocupada por Alex Telles, ao passo que na direita o lugar ficou à responsabilidade de Manafá, subindo Tecatito Corona no terreno, com a outra posição lateral de ataque assumida por Luís Díaz. À frente, Marega e Soares voltaram a ser dupla.

Já para os farmacêuticos, não houve baixas, e Peter Bosz surpreendeu, dando a titularidade a Edmund Tapsoba, defesa central contratado ao Vitória de Guimarães no mercado de inverno, e deixando Jonathan Tah no banco. Esperava-se que o ex-vitoriano entrasse num sistema de três centrais, como tem sido usado nos últimos jogos, mas o jogador atuou apenas tendo Sven Bender como parceiro na zona central.

Na frente de ataque dos alemães constavam nomes capazes de pôr em sentido qualquer defesa do mundo, tendo no jovem prodígio Kai Havertz a criatividade para fazer render os avançados Lucas Alário e Kevin Volland, com a máquina a carburar a meio-campo com Amiri, Dembiray e Aranguiz. No banco tinha ainda craques como Bailey, Paulinho e Palacios, bem conhecidos de quem anda pelas lides de jogos como o FIFA e Football Manager.

Falou-se na antevisão da partida como estas eram duas equipas “de Champions” — o Bayer encontra-se nesta competição por ter ficado no terceiro lugar do seu grupo na Liga dos Campeões, atrás da Juventus e de Atlético Madrid — mas só uma o mostrou ao longo da primeira parte.

A partida iniciou-se sob chuva copiosa de forma extremamente disputada a meio-campo, com as duas equipas num jogo de forças sem vencedores óbvios. No entanto, com o passar do tempo, o Bayer começou a impor o seu jogo e os dragões a ver jogar.

créditos: EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Se há característica que define esta equipa de Sérgio Conceição é a forma como a sua pressão alta e intensidade física permite rápidas transições em contra-ataque, mas o FC Porto que entrou na BayArena foi a sua versão mais amorfa, parecendo doseada com barbitúricos quando precisava verdadeiramente de um estimulante.

Perante este onze zombificado, o Bayer Leverkusen não precisou de acelerar muito o ritmo para provocar estragos e, mesmo sendo uma equipa fã do futebol espetáculo, nesta noite fria, preferiu optar pela consistência.

Os avisos foram sendo dados: primeiro, isolado, Alário cabeceou sem convicção por achar-se em fora de jogo; depois, um passe formidável de Demirbay encontrou Volland solto do lado esquerdo. Este meteu uma bola de morte para o centro da defesa, tendo Havertz alvejado a trave e, na recarga, Dembiray bateu em esforço uma bola indefensável que Alex Telles tirou in extremis.