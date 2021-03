A equipa de Diego Simeone adiantou-se no marcador aos 15 minutos, pelo avançado uruguaio Luís Suarez, após assistência do belga Yannick Carrasco, vantagem que segurou com muita dificuldade até perto do final da partida, altura em que o Real Madrid restabeleceu o empate, aos 88, pelo francês Karim Benzema.

O internacional português João Félix não foi titular, mas seria lançado em campo na segunda parte, aos 64 minutos, a render Carrasco.

Com este triunfo, o Atlético Madrid, que tem menos um jogo do que os seus mais diretos rivais, mantém a liderança, com 59 pontos, mas tem agora o Barcelona a escassos três pontos, com 56, e o Real Madrid, em terceiro lugar, a cinco, com 54, enquanto o Sevilha já segue mais deslocado, com 48, na quarta posição.

Benzema, que vai na sua 12ª época a envergar a camisola ‘blanca’, tornou-se também o futebolista estrangeiro da história do Real Madrid que mais jogos (371) na liga espanhola ao serviço dos ‘merengues’, superando o brasileiro Roberto Carlos (370).

No dérbi da primeira volta, que terminou com a vitória por 2-0 do Real Madrid sobre o rival, Benzema tinha batido o recorde de Roberto Carlos como o futebolista estrangeiro que mais jogos disputou com a camisola dos ‘merengues’, em todas as competições.

O atacante francês regressou hoje frente ao Atlético Madrid, depois de ter estado afastado três partidas, frente ao Valladolid, à Atalanta (na Liga dos Campeões) e à Real Sociedad, devido a problemas musculares no adutor da perna esquerda.

No ‘ranking’ de jogadores estrangeiros com mais jogos ao serviço do Real Madrid na liga, Cristiano Ronaldo segue em quarto lugar, apesar de ter deixado o clube há três épocas e meia, com 292, marca apenas superada por Benzema, Roberto Carlos e Marcelo (366), e à frente do lendário Alfredo Di Stefano, que é o quinto na lista (282).

Outro internacional português integra o ‘top 10′ desta lista, em nono lugar, o central Pepe, atual jogador do FC Porto, com 229 jogos na liga espanhola pelo Real Madrid.