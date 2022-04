Os treinadores portugueses Abel Ferreira, pelo Palmeiras, e Paulo Sousa, pelo Flamengo, tiveram estreias pouco conseguidas no arranque do campeonato brasileiro de futebol, ao entrarem com uma derrota e um empate, respetivamente.

Depois de ter conquistado pelo segundo ano consecutivo a Taça Libertadores e de se ter estreado na mesma competição a meio da semana com uma goleada fora de casa, o Palmeiras de Abel Ferreira tinha tudo para arrancar o 'Brasileirão' com um triunfo, mas foi surpreendido na receção ao Ceará, perdendo por 3-2. Marcaram pela equipa visitante o palmeirense Jorge na própria baliza (07 minutos), o colombiano John Mendoza (13) e Lucas Ribeiro (85), enquanto pelo 'verdão' marcaram Zé Rafael (22) e o paraguaio Gustavo Gomez (90+5), este na conversão de uma grande penalidade. Em Goiânia, o Flamengo de Paulo Sousa ainda conseguiu resgatar o empate, depois de Wellington Rato ter adiantado o Atlético Goianiense, aos 75 minutos, com um golo de Bruno Henrique, aos 84. Os outros dois treinadores portugueses presentes no campeonato brasileiro, apenas hoje entram em ação, com o Botafogo de Luís Castro a receber o Corinthians de Vítor Pereira.