Eriksen deverá jogar alguns minutos no jogo em que o Brentford, a sua nova equipa, recebe o Newcastle, a partir das 15:00, da 27.ª jornada da Liga inglesa de futebol, segundo adiantou hoje o treinador, o também dinamarquês Thomas Frank.

O médio, de 30 anos, disputou o último jogo oficial no Europeu do último ano, quando saiu aos 43 minutos do jogo diante da Finlândia e após uma paragem cardiorrespiratória, que o deixou entre a vida e a morte em pleno relvado.

Já este mês, o dinamarquês jogou um particular pela equipa inglesa do Brentford, em 14 de janeiro, num jogo em que esteve uma hora em campo e assistiu num dos golos diante do Southend (3-2), emblema do quinto escalão inglês.

O jogador tinha rescindido em dezembro o seu contrato com o Inter Milão, já que, desde o incidente no Europeu, usa um desfibrilhador, aparelho cardíaco que é proibido no futebol profissional italiano.

“Não sinto medo, não consigo sentir o meu desfibrilhador, então, se ele for atingido, sei que foi com a força suficiente”, assinalou o jogador à BBC, garantindo que não tem “medo dos desafios pela frente”, nem de “possíveis intimidações” dos adversários.