A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) divulgou hoje a lista dos 11 estádios em Espanha candidatos a receber jogos do Campeonato do Mundo de 2030, que organizará conjuntamente com Portugal e Marrocos.

O encontro entre o FC Barcelona e o Las Palmas, da sétima jornada da liga espanhola de futebol, vai ser disputado à porta fechada, anunciou hoje o clube ‘blaugrana’.