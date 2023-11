Depois de participar na prova de 20 quilómetros da Taça do Mundo em Ruka, Halfvarsson divulgou ter ficado com o pénis congelado, conta a CNN internacional.

No início da prova, as temperaturas desceram para os -15 graus centígrados. Os atletas usam fatos justos, o que juntamente com o frio pode provocar estes percalços.

"Congelei o meu pénis. A sério", disse Halfvarsson à agência sueca Expressen. "Tive de me deitar ali [na tenda dos atletas] durante 10 minutos para o aquecer. Está a doer muito. É terrível".

Halfvarsson, de 34 anos, já tinha sofrido a mesma lesão anteriormente, mas desta vez decidiu reagir ao sucedido com humor. "É uma sorte que eu esteja prestes a ter o meu segundo filho, porque vai ser difícil no futuro se eu continuar assim", afirmou.

Nos Jogos Olímpicos de inverno de 2022, em Pequim, o finlandês Remi Leindholm também congelou o pénis e precisou de uma bolsa térmica para descongelar essa parte do corpo, particularmente sensível.

O Príncipe Harry também revelou na sua autobiografia que sofreu o mesmo contratempo após uma expedição ao Pólo Norte em 2011.