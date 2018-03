As imediações do Estádio de Genebra, na Suíça, foram hoje tomadas de 'assalto' pelos adeptos portugueses, trajados a rigor para assistir ao particular com a Holanda, de preparação para o Mundial de futebol de 2018.

A cerca de hora e meia do início do desafio, praticamente só se ouvia português junto ao recinto, onde não faltam os habituais ‘comes e bebes’, nem a atuação improvisada de uma tuna, neste caso a da faculdade de medicina da universidade do Porto “Isto é uma doença. Confio cegamente em Portugal. Vamos ser campeões do Mundo. Na final do Euro2016, apostei mil euros na nossa vitória, mas era dentro dos 90 minutos. Há uma casa de apostas que paga a 26 se ganharmos na Rússia. Estou a pensar apostar 5.000 euros. É um mês de salário, vale o risco”, disse à Lusa António Martins. O famalicense radicado há 30 anos em Genebra garante que “não há jogador no planeta igual ao Cristiano Ronaldo”, revelando mesmo que a carreira de ‘CR7′ dá “energia positiva” aos seus dias “e aos de muitos portugueses por esse Mundo fora”. No centro comercial adjacente ao estádio, está a ser exibida, desde domingo, a Taça de Campeão da Europa, numa ‘redoma’ que concentra todos os olhares e que já passou por Zurique, onde sexta-feira a equipa das ‘quinas’ venceu o Egito, vice-campeão de África, por 2-1, com um ‘bis’ de Cristiano Ronaldo nos descontos (90+2 e 90+4 minutos). “Já sigo a seleção em grandes provas internacionais desde 1984. E fui dos poucos a acreditar quando Fernando Santos disse que só voltaria a casa depois da final do Euro2016. Estou certo de que vamos voltar a surpreender. Vamos continuar em festa”, assegura Manuel Garrido. O barcelense diz que “a comunidade portuguesa na Suíça vibra muito com a seleção” e manifesta o desejo de triunfo na noite de hoje sobre a Holanda, “nem que seja só para manter o prestígio”. A filha Andreia, de 16 anos, vai fazer a sua estreia em jogos da seleção, na qual admira Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma e o ausente Renato Sanches: “Não perco um jogo de Portugal na televisão. Nasci cá, mas tenho imenso orgulho em ser portuguesa”. A fila para tirar fotografias com a Taça vai crescendo à medida que se aproxima a hora do desafio, tal como o número de camisolas e merchandising da seleção que são vendidas pela federação no mesmo espaço. Cá fora, o frio aperta, mas nem por isso diminui o entusiasmo dos portugueses que começam a ser aos milhares para assistir ao particular entre Portugal e a Holanda, marcado para as 20:30 locais (19:30 em Lisboa). Partilhar