“A Autoridade Regional de Saúde do Norte emitiu um parecer favorável à utilização do Estádio do Clube Desportivo das Aves, depois da inspeção realizada na manhã desta sexta-feira. A autorização favorável foi concedida depois das visitas efetuadas, da implementação das diretrizes exigidas e da documentação transmitida por aquele organismo”, lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos nortenhos na Internet.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informaram na quarta-feira o resultado das visitas realizadas pelas autoridades regionais de saúde a 15 estádios candidatos a acolher o recomeço do campeonato, suspenso desde 12 de março e com reinício confirmado hoje para 03 de junho.

O Estádio da Luz (Benfica), Estádio do Dragão (FC Porto), Estádio José Alvalade (Sporting), Estádio D. Afonso Henriques (Vitória de Guimarães), Estádio João Cardoso (Tondela), Estádio do Marítimo, Estádio Municipal de Braga, o Portimão Estádio e a Cidade do Futebol (FPF) foram aprovados pela DGS para receberem jogos de imediato.

Quanto aos estádios do Bonfim (Vitória de Setúbal), Capital do Móvel (Paços de Ferreira), Cidade de Barcelos (Gil Vicente), do Clube Desportivo das Aves, do Bessa (Boavista) e do Rio Ave, a DGS indicou “um conjunto de correções” a executar, tendo em vista uma reavaliação dos requisitos de cada recinto pelas autoridades sanitárias.

O recinto pacense recebeu ‘luz verde’ ao final do dia, após uma intervenção no sistema de distribuição de água, um dia antes dos redutos ‘axadrezado’ e gilista, que reforçaram a sinalização das medidas de segurança, com o Bessa a aperfeiçoar os circuitos de acesso e o Cidade de Barcelos a vedar a passagem para uma sala próxima da zona técnica.