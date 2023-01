Os estádios do Mar, do Leixões, e o do Fontelo, do Académico de Viseu, foram interditados, devido ao estado dos respetivos relvados, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

De acordo com os comunicados do organismo que tutela o futebol profissional, os recintos dos dois clubes da II Liga receberam "duas notas negativas nos últimos três jogos". A LPFP refere ainda que há uma "imediata e preventiva interdição para qualquer uso do relvado" dos dois recintos. "Recorde-se que esta interdição durará, até que o relvado apresente condições e adequado à salvaguarda da integridade física dos atletas e à valorização das competições", lê-se.