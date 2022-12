“Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para um tumor de cólon e tratamento de uma infeção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipa médica”, refere o boletim clínico de hoje do Hospital Israelita Albert Einstein.

A lenda do futebol brasileiro e mundial, único jogador tricampeão do Mundo, dera entrada no hospital no dia 29 de setembro para reavaliação do tratamento ao cancro detetado em setembro de 2021, e para tratar-se de uma infeção respiratória, agravada pela covid-19, com antibióticos, explicou na altura a equipa médica.

Passados três meses, a alta hospitalar está fora de questão, como referem nas redes sociais as filha de Pelé, Kely Nascimento e Flávia Arantes.

“Família do insta, o nosso natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família … Einstein nos dá!”, escreveram Kely e Flávia.

As filhas de Pelé prosseguiram: “Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro! O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto enorme, porque sabemos que não estamos sós”.

Desde que foi operado ao cancro, Pelé passou por um ciclo de sessões de quimioterapia que o obrigou a ir várias vezes ao hospital para acompanhar de perto a sua evolução.

A saúde de Pelé piorou nos últimos anos também por outras causas, como problemas na coluna, no quadril e nos joelhos, que reduziram sua mobilidade e o obrigaram a ser operado, além de ter sofrido uma crise renal, o que reduziu drasticamente as suas aparições públicas, embora tenha continuado ativo nas redes sociais.