“Estava com saudades. Estou muito feliz por poder voltar ao Portimonense. Gosto muito deste estádio e quero voltar a jogar para estes adeptos”, disse o jogador na conferência de imprensa de apresentação, realizada no Estádio Municipal de Portimão.

Nakajima, de 27 anos, chegou a Portimão, oriundo do FC Tokyo, em 2017, e brilhou nos algarvios, somando 47 jogos e 15 golos numa época e meia, em todas as competições oficiais, antes de rumar ao Al-Duhail, do Qatar.

O FC Porto adquiriu depois 50% do seu passe por 12 milhões de euros, mas o dianteiro asiático nunca teve grande protagonismo nos ‘dragões’ – esteve até afastado do plantel na temporada 2019/20, após a paragem devido à covid-19.

O internacional japonês foi emprestado, em janeiro deste ano, ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, mas no mês seguinte sofreu uma lesão grave num treino, com fratura da tíbia e rotura de ligamentos.

Nakajima salientou que já está recuperado: “Não sinto dores, nenhum desconforto. Estava a treinar sozinho e, a partir de amanhã [quinta-feira], vou voltar a treinar em grupo para estar em condições de voltar a jogar o mais rápido possível”, adiantou.

O avançado japonês, hoje “mais maduro” depois de várias experiências noutros emblemas, agradeceu ao Portimonense “por ter as portas abertas” e garantiu que quer “devolver isso dentro de campo”.

O presidente da SAD, Rodiney Sampaio, disse que era “um orgulho” poder receber Nakajima novamente no Portimonense, agradecendo aos portistas pela cedência de uma temporada, sem opção de compra.

“O bom filho à casa torna. É um grande jogador, já fez história aqui, foi o primeiro clube que defendeu fora do seu país, teve sucesso e esperemos que volte novamente a ter sucesso e que regresse à seleção japonesa”, acrescentou o dirigente.

O dirigente garantiu que o jogador “está recuperado da lesão e a 100%”, após avaliação pelos médicos do FC Porto e do Portimonense, começando a treinar na quinta-feira às ordens do técnico Paulo Sérgio.

Após três jornadas disputadas, o Portimonense ocupa o sexto lugar na I Liga, no grupo das equipas com seis pontos.