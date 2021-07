Está plantado à beira da água e está a ser construído à base de contentores de aço reciclado. O estádio de Ras Abu Aboud foi pensado para ser temporário: vai receber sete jogos do mundial de 2022 e depois dará lugar a um espaço comercial e a um parque.

No total, a infraestrutura de 974 contentores — o indicativo do Qatar — tem capacidade para receber 40 mil fãs.

créditos: AFP or licensors

Escreve a CNN que se trata do primeiro estádio construído para o Mundial já com a intenção de ir abaixo depois da competição terminar e representa o compromisso do país para com a sustentabilidade.

Os assentos são removíveis, assim com os contentores e a cobertura. A ideia é que possa voltar a ser montado, tal qual peças de lego, para uma outra competição, mesmo que seja num outro país.

O Qatar espera que esta experiência com o estádio de Ras Abu Aboud seja um exemplo para futuras competições.

Segundo a FIFA, estima-se que o Mundial de 2022 produza 3,6 milhões de toneladas de dióxido de carbono, mais 1,5 milhões do que o Mundial da Rússia em 2018.

Ainda assim, o Qatar diz-se comprometido em conseguir fazer uma competição neutra em carbono.