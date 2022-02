No episódio desta semana, João Dinis e Ricardo Brito Reis olharam para a melhor equipa do momento da NBA: os Phoenix Suns, que liderados por Chris Paul, agregam o melhor recorde da liga (40-9). Por outras palavras, discutiu-se sobre as hipóteses reais de a equipa meter as mãos no troféu Larry O'Brien.

Pelo meio, houve espaço ainda para comentar o tema Andrew Wiggins — segundo a Internet, o jogador dos Golden State Warriors garantiu um lugar no All-Star Game à boleia de uma estrela da K-Pop sul-coreana — e o bom momento de Trae Young e dos seus Atalanta Hawks.

Pode subscrever o podcast e receber os alertas dos novos episódios do Bola ao Ar nos seguintes links:

Além disso, podem seguir todas as novidades sobre NBA na conta de Twitter do Bola ao Ar e apoiar o podcast no Patreon através deste link.