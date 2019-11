O Santa Clara recebe hoje o Boavista no jogo de abertura da 12.ª jornada da I Liga de futebol, com os emblemas separados por apenas dois pontos na classificação, com vantagem para os portuenses face aos açorianos.

O Santa Clara segue no 11.º posto do campeonato português, com 13 pontos, e vem de uma derrota caseira frente ao Benfica, enquanto o Boavista está na sétima posição (15 pontos) e perdeu o último jogo para o FC Porto, no dérbi da invicta, disputado no estádio do Bessa.

Na época passada, o Santa Clara bateu o Boavista em casa por 4-2 na primeira volta da I Liga, e os 'axadrezados' venceram por 1-0 no confronto da segunda volta.

O início da partida está agendado para as 19:30 locais (20:30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Programa da 12.ª jornada:

- Sexta-feira, 29 nov:

Santa Clara – Boavista, 20:30 (19:30 locais)

- Sábado, 30 nov:

Moreirense – Desportivo das Aves, 15:30

Benfica - Marítimo, 18:00

Portimonense – Famalicão, 20:30

- Domingo, 01 dez:

Tondela – Belenenses SAD, 15:00

Vitória de Setúbal – Vitória de Guimarães, 18:30

Gil Vicente – Sporting, 20:00

- Segunda-feira, 02 dez:

Sporting de Braga - Rio Ave, 18:45

FC Porto - Paços de Ferreira, 20:45