Cassiano marcou, aos 69 minutos, de livre direto, o golo dos ‘canarinhos’, que tinham batido os ‘dragões’ por 1-0 na primeira volta e por 3-1 para a Taça da Liga, depois da vermelho direto ao guarda-redes Diogo Costa, aos 65, e antes do vermelho por acumulação de amarelos a Francisco Conceição, aos 89.

Os portistas mantiveram-se com 58 pontos, ficando ainda mais longe dos dois primeiros, o Sporting, que soma 68 e tem um jogo em atraso, e o Benfica, com 67, enquanto o Estoril Praia, que acabou com 10, por expulsão de Bernardo Vital (90+2 minutos), conta agora 28, tendo subido ao 11.º posto.