Numa altura em que os insulares se preparavam para festejar a continuidade em prova, ao atingirem o sétimo minuto de descontos em vantagem - golo do camaronês Joel Tagueu, aos 30 minutos -, os 'canarinhos' lograram o empate na conversão de uma grande penalidade, convertida por Gamboa, antigo jogador do Marítimo, aos 90+10.

No prolongamento, o Estoril aumentou a surpresa, ao adiantar-se aos 97, com um golo do costa-marfinense Lazare Amani, tendo ampliado aos 109, através de Harramiz, jogador de São Tomé, ambos os tentos já depois de Gamboa, aos 94, ter desperdiçado nova grande penalidade.

O comandante da II Liga vai agora defrontar nas meias-finais o vencedor do embate entre Benfica e Belenenses SAD, que se disputa na quinta-feira, no estádio da Luz, em Lisboa.

Os quartos de final da prova encerram na sexta-feira, com o Sporting de Braga-Santa Clara e o Gil Vicente-FC Porto.