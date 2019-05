O tenista vimaranense e número um nacional acabou por ficar aquém das expectativas, ao perder em dois ‘sets’, por 6-3 e 6-2, em uma hora e 20 minutos.

No final do desafio, o português não escondeu a frustração, admitindo que o quatro pré-designado do torneio foi superior.

“O David esteve muito bem e demonstrou porque já esteve no top-10 mundial. Não consegui encontrar soluções para tentar virar o encontro a meu favor, não consegui jogar taticamente da forma que tinha pensado, mas também é mérito do David, que foi melhor do que eu, conseguiu jogar a um nível mais alto e é merecedor desta vitória”, resumiu, o 51.º do ‘ranking’.

Assim, João Domingues, 214.º, passa a ser o único atleta luso a competir, depois de já ter conseguido alcançar o seu melhor registo de sempre em torneios ATP, precisamente os quartos de final neste Estoril Open.