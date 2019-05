O ‘qualifier’ espanhol Alejandro Davidovich Fokina eliminou hoje o terceiro cabeça de série, o francês Gael Mofils, nos quartos de final do Estoril Open em ténis, conquistando o acesso às meias-finais no Clube de Ténis do Estoril.

Num encontro disputado no ‘court’ central em duas horas e 14 minutos, o jovem Fokina, de 19 anos, oriundo do ‘qualifying’, arrancou em três renhidos ‘sets’ o triunfo diante o gaulês 18.º colocado no ‘ranking’ mundial, pelos parciais de 6-7 (2-7), 7-5 e 6-4. Garantida a qualificação para a fase seguinte, o espanhol e número 167 da hierarquia mundial aguarda pelo desfecho do encontro entre o norte-americano Frances Tiafoe, oitavo cabeça de série e finalista vencido de 2018, e o uruguaio Pablo Cuevas, para conhecer o próximo adversário. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.