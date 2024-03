“Antes da divulgação oficial do calendário do ATP Tour para 2025, a ser conhecida dentro de algumas horas, a organização do Millennium Estoril Open vem esclarecer que, para já, o torneio português não estará incluído na programação”, lê-se em comunicado.

A organização do único torneio português do principal circuito masculino do ténis mundial promete, no entanto, “e em conjunto com o ATP Tour”, continuar “a explorar todas as vias para que o torneio se realize em 2025 e anos seguintes, continuando assim uma longa e bem-sucedida colaboração”.

“Como foi previamente anunciado pelo ATP Tour, o crescimento de todos os eventos ATP Masters 1.000 de uma semana para torneios de 12 dias (à exceção de Monte-Carlo e Paris), juntamente com o upgrade de três torneios ATP 500, implica um menor número de semanas disponíveis no calendário. No caso do Millennium Estoril Open, prosseguem as conversações para se encontrar a melhor solução possível, tendo em conta a nova calendarização que passa a estar vigente em 2025”, esclarecem ainda os organizadores.

O Estoril Open realizou-se entre 1990 e 2014 no Complexo Desportivo do Jamor, em Oeiras, sob uma organização diferente, tendo-se mudado em 2015 para o Clube de Ténis do Estoril, com o cunho da 3LOVE.

“A reformulação do calendário e o consequente aumento de semanas nos torneios Masters 1.000 tem um impacto inevitável no número de semanas disponíveis no calendário do ATP Tour em 2025 — mas, no caso do Millennium Estoril Open, prosseguem as diligências para se encontrar a melhor solução e continuarmos a organizar no futuro o maior evento tenístico nacional”, declarou o diretor do torneio, João Zilhão, citado em comunicado.

A edição de 2024 do Estoril Open começa em 30 de março, com o quadro principal a arrancar em 1 de abril.