O tenista norte-americano Frances Tiafoe, finalista vencido de 2018, eliminou hoje o japonês Yoshihito Nishioka para assegurar o acesso aos quartos de final do Estoril Open, que está a decorrer no Clube de Ténis do Estoril.

O oitavo cabeça de série e 31.º colocado no ‘ranking’ mundial levou a melhor no ‘court’ central diante o japonês (71.º ATP), mas precisou de três ‘sets’ para repetir a presença nos quartos de final, pelos parciais de 2-6, 6-3 e 7-6 (7-5), em duas horas e 25 minutos, naquele que foi o encontro mais longo da quinta edição do ATP 250 português. Depois de bater Mikhail Kukushkin na estreia e consumada a vitória diante Nishioka, de 23 anos, Frances Tiafoe marcou encontro com o uruguaio Pablo Cuevas, que venceu hoje o italiano Filippo Baldi, por 6-2 e 7-5. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.