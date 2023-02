O Estoril Praia vem de três derrotas consecutivas no campeonato e está no 14.º lugar, com 19 pontos, seis acima da zona de despromoção direta e mais quatro do que o 16.º, ocupado pelo Santa Clara, posição que obriga a disputar o play-off de manutenção.

Já o Boavista não perde há três jogos, com dois empates e uma vitória, e está em oitavo, com 25 pontos, sabendo que, em caso de triunfo, sobe uma posição na tabela.

O jogo entre as duas equipas estava inicialmente agendado para o dia 29 de dezembro, mas uma avaria elétrica obrigou ao adiamento da partida.

O Estoril Praia e o Boavista somam um total de 57 confrontos nas diferentes competições, com 15 vitórias para os ‘canarinhos’, 13 empates e 29 triunfos dos ‘axadrezados’.

Já nos jogos disputados na condição de visitado, o Estoril tem um maior equilíbrio nos números, com 10 vitórias, sete empates e 12 derrotas frente aos boavisteiros.

A partida tem início marcado para as 18:00, no Estádio Coimbra da Mota, e vai ser arbitrada por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.