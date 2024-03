No jogo de abertura da ronda, os ‘canarinhos’ interromperam uma série de cinco jogos sem vencer no campeonato, graças a um golo de Cassiano (53 minutos), subindo ao 13.º posto, com 25 pontos.

Sem vencer há sete jogos e sem marcar há quatro, o Portimonense mantém-se com 23 pontos, e caiu para o 16.º posto, de acesso ao play-off de manutenção.