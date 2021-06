Matheus Dantas, de 22 anos, efetuou 13 encontros pelo Casa Pia na última temporada, que marcou a primeira experiência do jovem jogador fora do Brasil, onde fez parte do plantel do Flamengo que conquistou seis troféus em pouco mais de um ano, incluindo a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro, sob o comando do técnico Jorge Jesus.

“Depois de ter ganho com Jorge Jesus tudo o que havia para ganhar no Brasil, e após uma passagem pelo Casa Pia, chega agora à Reboleira”, escreveu o Estrela da Amadora, sobre o atleta que também jogou no Oeste, emprestado pelo ‘mengão’.

O central junta-se aos guarda-redes Nuno Hidalgo (ex-União de Santarém) e Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões), aos defesas Tiago Melo (ex-Anadia) e Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom, da Polónia), ao médio Aloísio (ex-Amora) e aos avançados Fabrício Simões (ex-Feirense) e Paulinho (ex-Fafe) como ‘caras novas’ do Estrela da Amadora.

No capítulo das renovações, o clube amadorense assegurou a continuidade dos defesas Sérgio Conceição, Zé Pedro, André Duarte e Edu Duarte e dos médios Latón, Xavi Fernandes, Horácio Jau e Chapi Romano, assim como do treinador Rui Santos.

Já Filipe Leão, guarda-redes titular na última temporada, terminou a carreira, aos 37 anos, e passou a ser o ‘team manager’ da equipa que garantiu o retorno do clube da Amadora aos campeonatos profissionais, 11 anos depois da descida administrativa.