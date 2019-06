Em comunicado, a organização adianta que a liga, na qual se disputam os títulos máximos da modalidade, volta agora ao sul do país para o “Allianz Algarve Pro”, que se realiza entre sexta-feira e domingo na Praia do Amado, concelho de Aljezur.

Entre os atletas em competição no Algarve estarão Tomás Fernandes e Yolanda Sequeira, que após três etapas lideram o Santander Ranking, refere a organização.

O “Allianz Algarve Pro” será também “a etapa de todas as decisões” do “Allianz Triple Crown”, troféu lateral da Liga MEO Surf, que chega à Praia do Amado com dois surfistas empatadas na liderança, tanto no masculino como no feminino.

São eles, respetivamente, o campeão nacional em título, Miguel Blanco e Vasco Ribeiro, tetracampeão nacional em 2011, 2012, 2014 e 2017. No lado feminino, a vice-campeã nacional em título, Yolanda Sequeira e Teresa Bonvalot, bicampeã nacional em 2014 e 2015.