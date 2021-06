O cronómetro marcava 51 minutos de jogo no encontro da primeira jornada do Grupo D do Euro 2020 entre República Checa e Escócia. Os escoceses jogavam em casa (a partida foi disputada em Glasgow, vicissitudes de um campeonato da Europa que se realiza em vários países europeus) mas perdiam por 1-0, fruto de um golo de cabeça do avançado Patrik Schick, ainda na primeira parte. E depois, magia aconteceu.

Schick, avançado dos alemães do Bayer Leverkusen, aproveitou um ressalto de bola que resultava de um ataque da equipa escocesa para olhar para a baliza e, pouco depois do meio-campo, rematar de pé esquerdo e fazer um golo do outro mundo - e que está a correr mundo.

Os checos acabariam por vencer a partida por 2-0, fruto dos dois golos do seu avançado, mas este é um golo que será recordado durante este verão futebolístico e que, muito provavelmente, entrará na galeria dos melhores golos de sempre da competição.