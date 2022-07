O triunfo só não será suficiente, se a Suíça vencer os Países Baixos no outro jogo do grupo, ficando todos com quatro pontos, e na diferença entre o total de golos marcados e sofridos Portugal tenha pior desempenho que helvéticas e neerlandesas.

Em partida novamente marcada para o Leigh Sports Village, em Wigan & Leigh, perante a vice-campeã olímpica e segunda colocada do 'ranking' mundial, apenas atrás dos Estados Unidos, a seleção das ‘quinas’ procura o que ainda não conseguiu neste Europeu, uma vitória, depois de empatar na estreia com Suíça (2-2) e de perder na segunda jornada com os Países Baixos (3-2).

Em ambos os jogos, Portugal mostrou duas facetas distintas, com entradas de 'pesadelo': no primeiro jogo, com as suíças, já perdia por 2-0 aos cinco minutos, e no segundo, com as neerlandesas, sofreu o 2-0 aos 16, embora, depois, até tenha conseguido discutir o resultado.

Com Suíça e Países Baixos, o selecionador Francisco Neto apostou no mesmo 'onze', com Inês Pereira na baliza, Catarina Amado, Diana Gomes, Carole Costa e Joana Marchão na defesa, um meio-campo com Dolores Silva, Tatiana Pinto e Andreia Norton, e um trio mais ofensivo com Diana Silva, Jéssica Silva e Ana Borges.

Para o derradeiro jogo no grupo, a grande dúvida volta a ser se o técnico português irá dar a titularidade a Kika Nazareth, uma das maiores promessas do futebol feminino luso, que iniciou o Europeu condicionada, mas que entrou em ambos os jogos disputados.

O encontro entre Portugal e Suécia, da terceira jornada do Grupo C do Europeu de futebol feminino, tem início às 17:00, no Leigh Sports Village, em Wigan & Leigh, com arbitragem da francesa Stéphanie Frappart.

À mesma hora, em Sheffield, Suíça e Países Baixos defrontam-se, em jogo com arbitragem da romena Iuliana Demetrescu.

Inglaterra, Áustria, Alemanha, Espanha e França já têm lugar assegurado nos quartos de final, faltando apenas definir as restantes três vagas: as duas do Grupo C (de Portugal) e uma do Grupo D, no qual as francesas já confirmaram o primeiro posto.